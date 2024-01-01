Алёна Бронникова «Тинькофф банк» провёл ребрендинг и сменил название Организация будет развивать бренд «Т-Банк» Поделиться Твитнуть

Банк «Тинькофф» 5 июня заявил о смене названия на «Т-Банк». Информация появилась на официальном сайте организации.

Согласно указанным на ресурсе данным, изменения не скажутся на клиентах и не повлияют на работу карт, сервисов и приложений. В феврале текущего года компания уже обновила логотип.

«Мы хотим уйти от фамильности, которая когда-то была в тренде, и заменить её на что-то более лаконичное и современное. Сначала мы работали под брендом ТКС, потом бизнес начал расширяться. Сегодня мы делаем очередной шаг в развитии — бренд Тинькофф эволюционирует в бренд Т-Банк. Кроме того, мы хотим масштабировать бизнес на международные рынки. И, как нам кажется, бренд Т-Банк — универсальное решение для этой цели», — сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что обновление бренда будет проходить постепенно. По данным выписки ЕГРЮЛ, юридическое название пока остаётся прежним - АО «Тинькофф Банк», но в планах у компании изменить и его.





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