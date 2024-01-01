Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» будет доступен зрителям всего Пермского края Трансляция открытия фестиваля станет первой в работе 46-го по счёту виртуального концертного зала в регионе Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Пермская краевая филармония в четверг, 6 июня, открывает XV всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6+). В этот же день состоится ещё одно открытие: в Александровске открывается виртуальный концертный зал; первый в этом городе, он станет уже 46-м в сети ВКЗ Пермского края.

В программе XV Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» – произведения Баха, Генделя и Брамса, на открытии прозвучит музыка Бетховена, Мусоргского и Шостаковича, а на закрытии – произведения Чайковского.

На концертах фестиваля будут исполнены эксклюзивные литературно-музыкальные композиции: «Воскресение Генделя» по одноимённой новелле Стефана Цвейга и фрагментам оратории Георга Фридриха Генделя «Мессия» и «Пушкин в музыке».

В качестве солистов выступят Екатерина Мечетина и Иван Бессонов (фортепиано), Тимур Пирвердиев (скрипка), Александр Рамм (виолончель), певец Игорь Подоплелов (бас-баритон), драматический актёр Виктор Вержбицкий. Главным героем фестиваля, как всегда, станет Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижёров Владимира Спивакова и Арсентия Ткаченко. В концертах фестиваля примет участие Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей».

Все эти концерты будут доступны в трансляциях в самых разных, порой совсем небольших и очень удалённых населённых пунктах Пермского края, а концерты открытия и закрытия можно будет посмотреть из любой точки мира на сайте Пермской краевой филармонии. Это возможно благодаря развитой системе виртуальных концертных залов.

Виртуальный концертный зал – это комплекс специального оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий в высоком качестве. Проект социальный: жители небольших населённых пунктов и отдалённых территорий Пермского края посещают все трансляции бесплатно.

Прикамье – регион, который одним из первых начал развивать виртуальные концертные залы. Проект начал работу на площадке Пермской краевой филармонии в 2014 году. С тех пор трансляции ВКЗ посмотрели более 170 тыс. жителей региона.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

– Проект для региона важный – об этом говорит положительная обратная связь от жителей. Виртуальные концертные залы позволяют приобщаться к искусству жителям малых населённых пунктов. Будем развивать проект дальше.

Сегодня в Пермском крае действуют 45 филиалов виртуальных концертных залов. Финансирование проекта идёт из двух источников: по линии национального проекта «Культура» и через краевую государственную программу «Пермский край – территория культуры». Так, в 2023 году по нацпроекту были открыты ВКЗ в Красновишерске и Очёре, а по региональной программе – в Сиве, Барде и Частых.

Виртуальный концертный зал в Александровске открывается на средства нацпроекта «Культура», в нынешнем году федеральный бюджет профинансирует ещё и ВКЗ в Чусовом и Александровске; на эти цели регион получит федеральную поддержку в размере 2 млн руб. Оба зала создаются на базе детских школ искусств, в Чусовом зал рассчитан на 150 зрителей, в Александровске – на 120.

Из регионального бюджета в 2024 году на методическое сопровождение существующих и создание новых виртуальных концертных залов будет выделено 4,9 млн руб. Новые залы будут оборудованы в п. Тюлькино (Соликамский округ), Куеде и Уинском.

Планируется, что к концу 2024 года сеть ВКЗ в Прикамье составит 50 концертных залов в 40 муниципалитетах. Все они расположены в культурных центрах – библиотеках, школах искусств и музыкальных школах, домах культуры.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

– В 2024 году общероссийский проект виртуальных концертных залов отметит 10-летие, а опыт онлайн-трансляций в Пермской филармонии ещё старше. Начавшись как эксперимент, проект количественно и качественно перерос в одну из самых востребованных культурных услуг: система онлайн-трансляций позволяет слушать лучшие концертные программы, быть в курсе самых интересных музыкальных событий страны, оценивать раритетные записи концертов прошлых сезонов.

Профессиональная команда специалистов ВКЗ Пермской филармонии постоянно повышает технический уровень и совершенствует качество трансляций. В 2025 году ВКЗ планируется создать во всех 25 городах региона, а общее количество виртуальных залов в Пермском крае увеличится до 54.

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