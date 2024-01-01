Латвийский банк подал апелляцию на решение суда об отказе в обращении взыскания на отель в Перми PNB Banka требует обратить взыскание на отель Four Elements Hotel по договору залога Поделиться Твитнуть

Латвийский банк AS «PNB Banka», признанный неплатёжеспособным в 2019 году, обратился в 2020 году Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «отели Урала», ООО УК «Аурум Инвестмент» и ООО «Силвери» о признании права залога за банком на пермскую гостиницу Four Elements Hotel (ул. Мира, 45б) и недействительной сделки по передаче в оплату инвестиционных паёв имущества, а также об аннулировании и восстановлении в ЕГРН соответствующих записей, обращении взыскания по договору залога путём продажи с публичных торгов.

Гостиница и земельный участок под ней использовались в качестве залога по двум договорам. В 2014 году банк и «Отели Урала» заключили договор займа на предоставление 9,5 млн долл. со сроком возврата до 30 декабря 2024 года. Сам залог в настоящее время прекращён в связи с погашением основного обязательства в части 559,9 тыс. евро основного долга и процентов на указанную сумму путём представления отступного.

Согласно документам суда, требование связано с погашением задолженности перед банком по второму договору займа, заключённому в 2016 году с кипрской компанией Steropia Investments Limited на сумму 7,6 млн евро. В обеспечение исполнения обязательств с ООО «Отели Урала» был заключён договор залога.

Залог на недвижимость по первому договору был прекращён в 2020 году на основании соглашения об отступном. Компания «Отели Урала» передала имущество в уставный капитал ООО «Силвери», которое передало права на него ЗПИФ «Палладий», в управление УК «Аурум Инвестмент». В связи с неудовлетворением требования заёмщиком и залогодателем «Силвери» предложил отступное взамен денежных средств в виде гостиницы и участка. Между «Отели Урала», «Силвери», «Аурум Инвестмент» и «Инвестиционно-строительная компания» было заключено соглашение об отступном.

По мнению банка, соглашение является недействительным, так как «Силвери» было не вправе передавать имущество без согласия истца как залогодержателя на основании договора 2016 года. Также в обосновании требований банк указал, что обременённое залогом имущество не может приобретаться управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, согласно федеральному законодательству.

Однако 29 апреля 2024 года суд отказал в удовлетворении иска. Истец 30 мая подал апелляционную жалобу на решение суда. Пока Семнадцатый апелляционный арбитражный суд не принял заявление к производству.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.