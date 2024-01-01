В Прикамье женщина смогла отсудить более 120 тысяч рублей у «Победы» В прошлом году авиакомпания не дала жите сесть на самолёт с уже купленными билетами Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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Авиакомпании «Победа» выплатит более 120 тысяч рублей жительнице Березников, которая не смогла улететь из Перми в Москву с купленными билетами на руках. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.

Происшествие случилось ещё осенью прошлого года. Женщина купила билеты на два рейса у авиакомпании в конце сентябре. Она хотела полететь в Москву из Перми, однако запланированный на 2 октября вызов не состоялся.

В день вылета женщина приехала в аэропорт Большое Савино, где ей в одностороннем порядке отказали в перелёте. В авиакомпании объяснили это компьютерным сбоем, из-за которого на рейс было продано слишком много билетов. При этом о невозможности отправиться в столицу на самолёте «Победы» женщине сообщили на стойке регистрации, поставив перед фактом.

Жительница Березников всё же улетела в Москву, но на самолёте другого перевозчика.Однако позже, когда она хотела вернуться домой из столице, ей вновь отказали. Срочная покупка новых билетов принесла убытки.

В связи с этими обстоятельствами женщина подала иск в Березниковский городской суд. Требования пострадавшей были удовлетворены: суд взыскал с авиакомпании «Победа» 123,6 тыс. руб. В эту сумму включены сумма убытков, штраф, неустойка, а также расходы и компенсация морального вреда.

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