Алёна Бронникова Экс-депутат ЗС убрал незаконные вывески с фасада исторического здания в Перми Судебное производство по данному делу прекращено Поделиться Твитнуть

ул. Сибирская, 19а

2gis.ru

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья в марте 2024 года обратилась в Арбитражный суд с иском к бывшему депутату краевого заксобрания Александру Телепнёву и его супруге Юлии с требованием демонтировать вывеску и световой короб, размещённые на историческом здании по ул. Сибирской, 19а в Перми. Объект является памятником истории Пермского края «Дом А.С. Алина, где в 1916-1920 гг. жили Б.Д. Греков, А.А. Фридман».

Согласно картотеке судебных дел, в конце мая суд рассмотрел заявление ведомства. В ходе заседания Инспекция представила ходатайство об отказе от заявленных требований и прекращении производства по делу. Причиной стало добровольное исполнение требований — с фасада здания были демонтированы спорные вывески.

Суд принял отказ Инспекции от исковых требований и прекратил производство по данному делу. Определение может быть обжаловано.

Александр Телепнёв был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима за дебош в баре в 2022 году, в результате которого пострадали два человека. В этом году экс-депутату разрешили отбывать срок в колонии-поселении. Затем его адвокат подал новое ходатайство о замене наказания принудительными работами, однако в апреле суд прекратил производство по данному ходатайству.

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