Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
На оборудование музеев Пермского края в рамках нацпроекта «Культура» выделяется более 14 млн рублей
Гайнский краеведческий музей ожидает капитальный ремонт благодаря федеральной поддержке
На заседании правительства Пермского края глава краевого минкульта Алла Платонова рассказала о поддержке муниципальных музеев Пермского края в 2024 году. Музейную сферу министерство культуры Пермского края считает одной из приоритетных, поскольку роль музеев не только в социально-культурной, но и в экономической жизни региона стремительно растёт: из скучных институций, ориентированных на сохранение старинных артефактов, музеи превратились в мощный туристический аттракцион и драйвер развития территорий. Ежегодно музеи в Пермском крае посещает около 1,5 млн человек.
Большую роль в решении инфраструктурных вопросов региональных и муниципальных музеев играет поддержка нацпроекта «Культура» и федеральное софинансирование. В 2023 на сумму 5,8 млн руб. был капитально отремонтирован Верещагинский музейно-культурный центр. Были заменены дверные блоки, окна, полы в фойе, обновлены фасад и стены в зрительном зале.
Реорганизация зрительного зала позволила увеличить количество зрительских мест, в связи с чем к 2030 году количество посетителей планируется увеличить в полтора раза. Настолько же больше станет и мероприятий: через восемь лет их планируется проводить почти 800 в год.
В нынешнем году капитальный ремонт на сумму в 4,2 млн руб. ожидает Гайнский краеведческий музей им. А.Я. Созонова. Будет заменена кровля здания, а также двери и окна, оборудовано крыльцо с козырьком и входной тамбур, создано новое ограждение территории.
В 2023 году было произведено техническое оснащение Краснокамского и Горнозаводского краеведческих музеев (общая сумма затрат – 3,5 млн руб.). В нынешнем году музеев, получающих эту меру поддержки, уже восемь: в Александровске, Верещагино, Гайнах, Кочёво, Очёре, Суксуне, Чусовом и Чердыни; общая сумма поддержки – 14,1 млн руб.
Так, Гайнский музей плюсом к капитальному ремонту здания в рамках технического оснащения уже получил пять новых выставочных витрин, три подиума для размещения экспонатов, сенсорный киоск и сканер.
В Чусовском музее появилась система точечного освещения для более эффектной и бережной визуальной подачи экспонатов.
В Очёрском краеведческом музее закупят новую систему виртуальной реальности для более близкого общения с ящерами пермского периода.
В Пермском крае работает 35 муниципальных музеев, которые вместе с филиалами занимают 107 зданий. В коллекциях государственных и муниципальных музеев находится более 1,7 млн единиц хранения.
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