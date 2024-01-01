Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На оборудование музеев Пермского края в рамках нацпроекта «Культура» выделяется более 14 млн рублей Гайнский краеведческий музей ожидает капитальный ремонт благодаря федеральной поддержке Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

На заседании правительства Пермского края глава краевого минкульта Алла Платонова рассказала о поддержке муниципальных музеев Пермского края в 2024 году. Музейную сферу министерство культуры Пермского края считает одной из приоритетных, поскольку роль музеев не только в социально-культурной, но и в экономической жизни региона стремительно растёт: из скучных институций, ориентированных на сохранение старинных артефактов, музеи превратились в мощный туристический аттракцион и драйвер развития территорий. Ежегодно музеи в Пермском крае посещает около 1,5 млн человек.

Большую роль в решении инфраструктурных вопросов региональных и муниципальных музеев играет поддержка нацпроекта «Культура» и федеральное софинансирование. В 2023 на сумму 5,8 млн руб. был капитально отремонтирован Верещагинский музейно-культурный центр. Были заменены дверные блоки, окна, полы в фойе, обновлены фасад и стены в зрительном зале.

Реорганизация зрительного зала позволила увеличить количество зрительских мест, в связи с чем к 2030 году количество посетителей планируется увеличить в полтора раза. Настолько же больше станет и мероприятий: через восемь лет их планируется проводить почти 800 в год.

В нынешнем году капитальный ремонт на сумму в 4,2 млн руб. ожидает Гайнский краеведческий музей им. А.Я. Созонова. Будет заменена кровля здания, а также двери и окна, оборудовано крыльцо с козырьком и входной тамбур, создано новое ограждение территории.

В 2023 году было произведено техническое оснащение Краснокамского и Горнозаводского краеведческих музеев (общая сумма затрат – 3,5 млн руб.). В нынешнем году музеев, получающих эту меру поддержки, уже восемь: в Александровске, Верещагино, Гайнах, Кочёво, Очёре, Суксуне, Чусовом и Чердыни; общая сумма поддержки – 14,1 млн руб.

Так, Гайнский музей плюсом к капитальному ремонту здания в рамках технического оснащения уже получил пять новых выставочных витрин, три подиума для размещения экспонатов, сенсорный киоск и сканер.

В Чусовском музее появилась система точечного освещения для более эффектной и бережной визуальной подачи экспонатов.

В Очёрском краеведческом музее закупят новую систему виртуальной реальности для более близкого общения с ящерами пермского периода.

В Пермском крае работает 35 муниципальных музеев, которые вместе с филиалами занимают 107 зданий. В коллекциях государственных и муниципальных музеев находится более 1,7 млн единиц хранения.

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