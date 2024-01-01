Алёна Бронникова В Прикамье по рекордно низкой цене продаётся земля с разрушенным зданием больницы В подарок собственник предлагает ещё два участка в соседнем посёлке Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на продажу выставлен земельный участок площадью 9,2 тыс. кв. м по ул. Народной памяти, 8 в Кизеле. Автор размещённого на "Авито" объявления отмечает, что на участке находится здание нежилого назначения площадью 3,3 тыс. кв. м.

«Здание под снос. Можно размежевать участок на два и часть со зданием отдать городу, который здание снесёт, а вам останется часть участка в центре города», — сообщается в объявлении.

Стоимость актива составляет всего 590 тыс. руб. Это 177 руб. за кв. м.

При этом в подарок к приобретённому участку предлагается ещё два, которые находятся на территории соседнего п. Центральный-Коспашский. Назначение участков нежилое. Площадь участка по ул. Няровской, 20 — 1,4 тыс. кв. м, по ул. Няровской, 40 — 184 кв. м. На сайте также опубликовано второе объявление собственника, где указано, что на втором участке находится одноэтажное здание склада.

Согласно данным информационного портала «Медиакуб», объект по ул. Народной памяти, 8 был выставлен на продажу ещё в 2020 году. Тогда собственник пытался его продать за 16,4 млн руб. Трёхэтажное здание предлагалось использовать под реконструкцию или строительство торгового центра. Ранее по этому адресу располагался терапевтический корпус Кизеловской городской больницы, построенный в 1958 году. Не эксплуатируется с 2004 года.

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