Сотрудница «Метафракса» представит Прикамье на всероссийских соревнованиях по профмастерству Поделиться Твитнуть

Лаборант комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» компании «Метафракс Кемикалс» Юлия Куклина стала одним из победителей регионального этапа конкурса профмастерства среди лаборантов химического анализа. В августе 2024 года она представит Пермский край на всероссийских состязаниях профессионалов.

В канун Дня химика сотрудники «Метафракса» – лаборант цеха формалина Татьяна Давлетхузина и лаборант комплекса АКМ Юлия Куклина приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди лаборантов химического анализа. Испытание проходило в Губахе на площадке Уральского химико-технологического колледжа (УХТК).

Традиционно в рамках конкурса участницам предстояло пройти теоретический этап и практическое задание. По словам организаторов, задания подбирались таким образом, чтобы участники показали свои способности в наиболее сложных условиях. На практике конкурсантки определяли содержание хлористых солей в нефти на автотитраторе, а также содержание железа в бензине на спектрофотометре.

За работой участниц внимательно следили эксперты конкурса, в качестве которых выступили преподаватель УХТК Людмила Паршакова, преподаватель Пермского химико-технологического техникума Елена Железнова и специалист ООО «ЦКДН» Дмитрий Ефремов. Они оценивали точность полученного результата, владение техникой лабораторных работ и время выполнения заданий.

Как сообщили участницы, практика не вызвала у них затруднений, с такими методиками и аналитическими приборами им приходится регулярно сталкиваться на работе, умения и навыки для решения подобных задач есть, да и опыт участия в корпоративных конкурсах профмастерства имеется. Сложнее, по их словам, далась теоретическая часть.

Сотрудники «Метафракса» показали высокий уровень мастерства, продемонстрировав хорошие знания и профессионализм. Юлия Куклина стала одним из победителей регионального этапа. Вместе с работником АО «Протон-ПМ» Анной Мезенцевой она представит Пермский край на всероссийском уровне. Лучшего лаборанта химического анализа страны определят в финале конкурса, который пройдет в августе в Елабуге (Республика Татарстан).

Участниц поздравили представители конкурсной комиссии – заместитель министра труда и социального развития Пермского края Марина Визе, председатель краевой организации Нефтегазстройпрофсоюза Валерия Саулина, общественный эксперт Пермской торгово-промышленной палаты Людмила Бурцева и начальник управления труда Министерства труда и социального развития Пермского края Андрей Петров.

В ходе конкурса члены комиссии прошли с экскурсией по колледжу и оценили обновлённую учебную базу и возможности, которые приобрёл УХТК, став участником федерального проекта «Профессионалитет». Заместитель директора колледжа Михаил Ворошилов поделился результатами сотрудничества учебного учреждения с главным партнером и опорным работодателем – компанией «Метафракс Кемикалс». Сотрудники Министерства отметили, что база колледжа сегодня позволяет проводить здесь краевые профессиональные состязания не только среди лаборантов, но и представителей других рабочих профессий. Также организаторы конкурса встретились и пообщались со студентами-химиками, пожелав им успехов на выбранном профессиональном пути.

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