В Перми 7 июня заработает мультимедийный портал с другими городами С помощью него пермяки смогут общаться с жители российских муниципалитетов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Пермь вошла в число девяти городов, где ко Дню России будут установлены мультимедийные «VK Порталы». Устройства будут работать с 7 по 16 июня. Кроме Перми, порталы установят в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Красноярске, Тюмени, Казани, Грозном и Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Все порталы устанавливают в знаковых местах рядом с местными достопримечательностями. Например, в Москве это парк «Зарядье» и международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ, в Санкт-Петербурге инсталляция появится на Большой Конюшенной улице, в Саратове — на площади Чернышевского, а в Красноярске — на центральной набережной.

В Перми такой портал уже смонтирован на площади у краевого парламента на городской эспланаде. Он начнёт работать с 7 июня.

Благодаря этим конструкциям, жители и гости разных городов смогут пообщаться друг с другом в режиме онлайн. Прохожему достаточно подойти к экрану, чтобы связаться с собеседником другого города-участника проекта. Регионы будут сменять друг друга раз в час автоматически в течение дня. Кроме того, через чат-бот пользователи смогут отправлять друг другу подарки, выбирать AR-маски и фильтры, играть в викторины и так далее.

Порталы можно использовать не только для трансляции эфиров из других городов и виртуальных активностей, но и для проведения праздничных мероприятий от региональных артистов и организаций. Также запланированы встречи с блогерами и звёздами, выступления молодёжных объединений.

Проект существует уже два года. За это время «VK Порталы» появились в 18 городах России. В 2023 году они объединили более 18 млн человек, став точкой притяжения для россиян, известных артистов, творческих и спортивных коллективов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.