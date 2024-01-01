В январе-марте прибыль предприятий Прикамья выросла на 97,7% Самый большой рост произошёл в добыче полезных ископаемых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-марте 2024 года организации Пермского края (без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек) получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 107,3 млрд руб. Это на 97,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по региону 74,2% обследованных компаний завершили первые три месяца года с прибылью 113,9 млрд руб. Это на 84,5% выше уровня января-февраля 2023 года. Сумма убытка нерентабельных организаций уменьшилась на 11,4% и составила 6,6 млрд руб.

Организациями промпроизводства с начала года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 93,6 млрд руб. Доля прибыльных промышленных компаний составила 73,6%, полученная ими прибыль достигла 97,2 млрд руб. (это на 91,5% больше, чем в январе-феврале прошлого года).

В добыче полезных ископаемых положительный сальдированный финансовый результат вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 12,6 раза и составил 52,9 млрд руб.

Обрабатывающие производства снизили сальдированный финансовый результат на 4,6% — до 37,4 млрд руб.

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