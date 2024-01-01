Пермяки 5 июня могут бесплатно отправить эксклюзивные открытки по мотивам сказок Пушкина Почта России выпустила карточки к 225-летию поэта Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

Сегодня с Главпочтамта Перми можно бесплатно отправить открытки, выпущенные к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. К этой знаменательной дате Почта России совместно с Пермским клубом любителей игрушки подготовили открытки по мотивам сказок русского писателя.

С 14:00 в клиентском зале пермского главпочтамта по адресу ул. Ленина, 28 филателисты, посткроссеры, гости и жители города смогут бесплатно получить и отправить тематическую карточку в любую точку страны. Правильно оформить открытки отправителям помогут сотрудники почты. Об этом рассказали в Управлении почтовой службы по региону.

Как рассказала директор регионального управления Почты России Наталия Доронина, художественные почтовые карточки пользуются большой популярностью как в Пермском крае, так и далеко за его пределами. Поэтому открытки с эксклюзивным изображением станут уникальным памятным сувениром и пополнят коллекции историков, филателистов и книголюбов.

Фото: Почта России

По словам руководителя Пермского клуба любителей игрушки Анатолия Сивака, к знаменательной дате небольшим тиражом были выпущены сразу две почтовые карточки.

«На одной открытке изображена фарфоровая кукла в наряде пушкинской эпохи из частной коллекции члена нашего клуба Надежды Ворожцовой. Ещё одна почтовая карточка — с иллюстрацией по мотивам произведения Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» известного пермского художника-карикатуриста Дмитрия Кононова», — пояснил он.

Открыточная акция проводится, чтобы сохранить уникальное литературное наследие России, а также традиционные культурные, исторические и духовные ценностей жителей Прикамья в области литературы.

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