Алёна Бронникова В мае число вызовов «скорой» пациентами с COVID-19 выросло в Прикамье на 61% Увеличилось количество обращений больных пневмонией Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В мае 2024 года Пермская станция скорой помощи выполнила 36 042 вызова, количество возросло по сравнению с предыдущим месяцем — в апреле скорая выезжала к пациентам 35 866 раз. Согласно опубликованной на сайте учреждения статистике, за май в экстренной форме было выполнено 3488 вызовов. Госпитализация потребовалась в 13 352 случаях.

Среднее время ожидания скорой выросло по сравнению с апрелем. На вызовы в экстренной форме этот показатель в мае составил 14,65 минуты против 13,93 в прошлом периоде. Среднее время ожидания на ДТП — 11,29 в мае, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 11,02 минуты.

По заболеваниям отмечается снижение вызовов на ОРВИ. В мае медики выполнили 3613 вызовов (в феврале было 3763), из них к детям — 2326 вызовов. Зафиксировано увеличение количества пациентов с пневмонией на 5% — зарегистрировано 659 вызовов. Количество вызовов на COVID-19 увеличилось на 61% — до 522.

Снизились показатели по травмированию на улицах и в общественных местах (978 случаев) и связанные с воздействием алкоголя (1969 случаев).

Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в Перми, Пермском МО, Добрянском, Краснокамском и Ильинском ГО.

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