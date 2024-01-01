Алёна Бронникова В Кировском районе Перми фура перевернулась из-за лопнувшего колеса Водителя госпитализировали Поделиться Твитнуть

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В Кировском районе Перми днём 4 июня фура перевернулась из-за лопнувшего колеса. Информация появилась в соцсетях. Очевидцы сообщали, что водитель погиб, однако в краевом МВД эту информацию не подтвердили.

Как рассказали «Новому компаньону» в ведомстве, самосвал «МАН» двигался со стороны Краснокамска в направлении Перми. По предварительной информации, на 482 км автодороги М7 Волга у автомобиля лопнуло колесо. Машина наехала на бетонное ограждение и перевернулась.

«В результате ДТП водитель 1973 года рождения с травмами доставлен в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в полиции.

«Новый компаньон» направил в министерство здравоохранения Пермского края комментарий о состоянии водителя. На момент публикации ответ не был получен.

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