В филиале «Азот» стартовала летняя оздоровительная кампания Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году на эти цели предприятие выделило более 15 млн руб.

В загородных центрах летом отдохнут 378 детей сотрудников «Азота» 7-14 лет. В лагере «Сказка» — 340 детей, в «Дружбе» — 38. В эти центры дети ездят ежегодно. В приоритете на получение путёвок семьи, где оба родителя — сотрудники предприятия, семьи с тремя детьми до 18 лет и те, где есть приёмные дети, семьи, не приобретавшие путевки на детское оздоровление в течение последних двух лет, дети мобилизованных сотрудников.

Учреждения соответствуют ключевым требованиям филиала «Азот» по безопасности, благоустроенности и наличию квалифицированного педагогического персонала. Продолжительность каждой смены традиционно 21 день. Цена путёвки для родителей составляет 10% от общей стоимости.

Ольга Евтина, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Филиал «Азот» ежегодно уделяет особое внимание оздоровлению детей сотрудников предприятия. Лето — пора, когда дети могут отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Организация летнего отдыха — это вклад в их будущую успешную учёбу и общее развитие. Насыщенная программа, регулярное питание, спорт и свежий воздух подарят детям много положительных эмоций.

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