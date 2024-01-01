Убийца 22-летней Ирины Бухановой из Перми сходил на СВО и получил помилование Андрея Серебренникова в 2016 году приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Ирина Буханова

Архив ИД «Компаньон»

Пермяк Андрей Серебренников, приговорённый к 9,5 годам за убийство 22-летней Ирины Бухановой в 2015 году, побывал на СВО и получил помилование. Сейчас он на свободе. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на самого Серебренникова.

По данным издания, год назад выплаты от Серебренникова семье погибшей перестали поступать, а ранее приходили платежи по 400-500 руб. в месяц. Один раз пришло 7 тыс. руб.

Серебренников рассказал, что участвовал в СВО и получил помилование.

«Я пошёл туда, потому что люблю Родину. Сейчас я хочу спокойствия», — рассказал Серебренников.

Напомним, 21 мая 2015 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 22-летней жительницы Перми Ирины Бухановой. Материалы были направлены в СКР по Пермскому краю. У следователей имелись основания полагать, что в отношении пропавшей девушки могло быть совершено преступление, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вскоре следователи сообщили, что 27 мая по подозрению в убийстве был задержан приятель Бухановой.

По версии следствия, 20 мая 2015 года злоумышленник пришёл в квартиру Бухановой, где изнасиловал девушку и совершил в отношении неё иные насильственные действия сексуального характера, после чего убил. Затем злоумышленник инсценировал самовольный уход девушки из дома, а её тело вывез за пределы Перми и захоронил. Тело девушки было обнаружено в Ильинском районе.

В 2016 году задержанному предъявили обвинение по трём статьям: ч. 1 ст. 131 (изнасилование), ч. 1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) и п. «к» ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряжённое с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

Гособвинение требовало для убийцы 17 лет колонии строгого режима, однако обвиняемому смягчили состав, оставив лишь обвинение в убийстве.

Серебренников рассказал, что в день трагедии был у Ирины в гостях, они занимались сексом по обоюдному желанию, во время которого по просьбе подруги он её придушил. От этого девушка потеряла сознание, а он подумал, что она мертва, но позже девушка захрипела, и мужчина убил её.

В итоге суд приговорил убийцу к 9,5 годам строгого режима и обязал выплатить по 3 млн руб. в пользу матери убитой девушки и её двоюродной сестры.

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