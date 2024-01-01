«Единая Россия» дала старт летнему этапу всероссийского марафона «Сила России» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

1 июня «Единая Россия» запустила летний этап спортивного марафона «Сила России», который продлится до 10 августа. Фестивали и тренировки с известными спортсменами, заслуженными мастерами спорта, чемпионами России, мира, Европы прошли по всей стране.

«Спортивная нация — это сильная нация. Приглашаю всех подключиться к марафону «Единой России» и самим прийти на площадки, привести своих друзей, окунуться в мир спорта, познакомиться с нашими прославленными тренерами и наставниками», — отметил председатель оргкомитета марафона «Сила России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

Более 1100 площадок уже начали свою работу на сайте проекта. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России». До завершения марафона пройдут недели детского спорта, национальных видов спорта, шахмат, фиджитал-спорта и др.

«Этот проект — не просто набор тренировок, это символ нашего стремления к здоровому образу жизни. В этом году мы впервые проведём неделю водных видов спорта, парусного спорта в преддверии Дня военно-морского флота, а также неделю фиджитал-спорта. С каждым днём тренировки будут добавляться. Присоединяйтесь! Сила России — это сила каждого из нас», — подчеркнула председатель центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В День защиты детей она приняла участие в открытии летнего этапа марафона в Московской области. Мероприятие прошло в виде спортивного фестиваля на открытом воздухе. Также состоялся мотопробег в честь Дня рождения мотоклуба «Ночные волки», показательные выступления и мастер-классы от мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта, чемпионов Мира, Европы, России.

В Москве дети из семей военнослужащих и участников СВО встретились с экс-бойцом смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Для ребят организовали экскурсию по Красной площади, а после они смогли пообщаться со спортсменом и задать ему все интересующие вопросы.

В Тамбовской области 1 июня прошёл легкоатлетический кросс на 10 км по Рассказовскому шоссе. Кроме того, в парк-отеле «Амак» состоялся спортивный праздник-пикник для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

В городе Ишиме Тюменской области прошла III Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста». На старт вышли более 200 спортсменов самых разных возрастов. Велосипедисты преодолели дистанции от 200 м до 15 км.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Кизеловском городском округе Пермского края в рамках марафона «Сила России» состоялись соревнования по лазертагу, которые организовали и провели местные отделения партии и сторонников «Единой России». В мероприятии участвовало рекордное количество человек – 180.

Ирек Хазиев, председатель Регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Пермского края:

– 1 июня мы дали старт третьему масштабному спортивному событию сторонников «Единой России». Марафон «Сила России» – не просто спортивное мероприятие, это символ нашего единства, нашей общей цели и стремления быть лучшими не только в спорте, но и в жизни. Мы гордимся тем, что Пермский край уже продемонстрировал отличный результат в двух прошедших марафонах. Это отличная возможность показать всей стране, как мы ценим здоровый образ жизни и спортивные традиции. Вперёд, к победе!

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