В Перми до 9 июня закрыли проезд по улице Левченко Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми до 7:00 9 июня ограничен проезд на участке ул. Левченко от ул. Малой до ул. Стахановской. Об этом сообщают в Пермском филиале «Т Плюс».

Как пояснили теплоэнергетики, закрытие дороги связно с ремонтом теплосети.

«Мероприятия необходимы для надёжного теплоснабжения жителей, согласованы с администрацией города, Пермской дирекцией дорожного движения и ГАИ города Перми», — уточнили в компании.

Водителям рекомендуется заранее выбирать маршрут движения.

Энергетики приносят жителям извинения за доставленные неудобства и напоминают, что ремонт теплосетевой инфраструктуры необходим для обеспечения стабильной подачи тепла и горячей воды пермякам.

Администрация Перми

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