В Перми осудили вора-карманника, укравшего за месяц 16 телефонов В МВД назвали воришку криминальным талантом Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Дзержинском районном суде Перми вынесли приговор 34-летнему жителю Березников. Мужчину признали виновным в 16 эпизодах по пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как рассказали в ведомстве, в конце прошлого года мужчина приехал в Пермь из Березников. У него не было постоянного заработка, поэтому он испытывал «острую нужду в деньгах». Чтобы решить свои финансовые проблемы, он занялся воровством, высматривая на улице или в общественном транспорте потенциальных жертв.

Когда жертва была найдена, он вытаскивал у неё сотовый телефон. И делал это настолько виртуозно, что даже полицейские, изучавшие позднее кадры с камер видеонаблюдения, были восхищены его криминальным талантом. За один месяц мужчина смог разжиться 16 гаджетами, оставаясь при этом незамеченным. Общий ущерб от преступлений превысил 450 тыс. руб.

Однако сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Перми всё же задержали карманника.

Суд приговорил его к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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