В аэропорту Перми застряли вылетающие в Шарм-эль-Шейх туристы Прокуратура взяла ситуацию на контроль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 4 июня, в аэропорту Большое Савино предварительно на 10 часов задержан рейс Uj652 по маршруту Пермь—Шарм-эль-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines.

По расписанию самолёт должен был вылететь 03:50, теперь на табло значится расчётное время вылета 13:30. Причиной задержки называется «позднее прибытие воздушного судна».

На рейс зарегистрировано 216 пассажиров, в том числе 47 детей.

Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, соблюдение федеральных авиационных правил взято под их контроль. В ведомстве отметили, что в настоящее время ожидающих вылета в аэропорту нет, в гостинице размещён 41 пассажир.

Напомним, по российским законам, в случае задержки рейса более восьми часов пассажиры вправе потребовать от перевозчика размещение в гостинице и трансфер до неё и обратно в аэропорт, а также бесплатное горячее питание. Как правило, речь буквально идёт о выдаче ваучера для питания в каком-либо кафе в аэропорту. Бывает и так, что сама авиакомпания организует раздачу воды и сэндвичей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.