Зарина Ситдикова В Перми установлен гранитный камень в память о погибших в СВО земляках Монумент в честь бойцов появился в Кировском районе Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми прошло открытие памятного камня, установленного в честь погибших в ходе специальной военной операции уроженцев города. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По данным пресс-службы главы региона, стела установлена на Аллее памяти героев-участников СВО (ул. Кировоградская, 26), которая появилась в Закамске по инициативе жителей. В церемонии открытия монумента приняли участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, Герой России Сергей Яшкин, военный комиссар Кировского района Перми Мариан Берегой, участники СВО и родственники погибших бойцов.

«Сегодня значимый день — мы открываем стелу, посвящённую ребятам, которые отдали самое ценное — свою жизнь за мирное небо над головой… Наш священный долг — помнить о них и гордиться нашими бойцами. Убеждён, что пермяки будут приносить цветы на памятное место ещё не одно десятилетие», — отметил губернатор.

Глава региона поблагодарил руководителя благотворительного фонда «Солдатам Урала» Елену Беляеву, которая выступила с инициативой по установке памятной плиты.

«Специальная военная операция стала частью истории нашей великой страны… Мой сын однажды сделал тяжёлый выбор — встать на защиту нашей Родины. Он с честью и достоинством выполнил свой воинский долг и героически погиб. Боль моей утраты не передать. Но я хочу поделиться с вами гордостью за всех наших ребят, мужей, сыновей, отцов, которые погибли за нас. Наша главная задача — сохранить память о них», — сказала в ответном слове Елена Беляева.

На установленной плите из чёрного гранита изображён солдат в полной экипировке. Рядом с ним нанесена надпись: «Посвящается участникам специальной военной операции, жизнь свою отдавшим, защищая Родину». Ниже стоит подпись: «Быть воином – жить вечно». Объединяет всю композицию буква «Z», выполненная из серого камня.

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