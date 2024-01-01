Зарина Ситдикова В Перми пройдут игры 1/4 финала Первой лиги КВН В них примут участие известные актёры Катерина Шпица и Михаил Башкатов Поделиться Твитнуть

В ДК им. Солдатова 7, 8 и 9 июня 15 команд КВН со всей России сыграют в 1/4 финала Первой лиги (12+). В жюри четвертьфинального тура войдут популярная пермская актриса Катерина Шпица, кавээнщики Михаил Башкатов и Дмитрий Кожома, ведущим игр будет артист из Перми Игорь Ознобихин, сообщили организаторы.

В четвертьфинале выступит пермская команда «По-новому», сумевшая преодолеть стадию 1/8 финала в апреле. Вместе с ней на сцену ДК им. Солдатова выйдут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Владивостока, Иркутска, Красноярска, Кургана, Мурманска, Омска, Ставрополя, Томска, Челябинска и Сахалинской области.

По информации организаторов, помимо игр участников ждёт насыщенная развлекательная, образовательная и деловая программы. Мероприятия уже стартовали 3 июня. Для зрителей будет организована фан-встреча со звёздным жюри (0+). Она состоится в 16:30 8 июня в ТРЦ «iMall Эспланада».

Напомним, чемпионы Первой лиги КВН становятся участниками Высшей лиги, игры которой традиционно транслируются на Пермском канале. Туры Первой лиги выходят в эфир на федеральном телеканале «КВН ТВ» и публикуются на YouTube-канале PRO КВН.

Сезон 2024 года станет последним в Перми. В следующем году Первая лига будет играть уже в другом городе.

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