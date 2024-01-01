Зарина Ситдикова При ремонте моста через Вишеру в Прикамье погибла часть рыбы Суд поручил заказчику работ возместить нанесённый ущерб Поделиться Твитнуть

Мост через реку Вишера в Чердынском городском округе

В ходе выполнения ремонтных работ на мосту через реку Вишеру на автодороге Губдор — Чердынь в Пермском крае был нанесён ущерб водным биологическим ресурсам. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, ситуация стала поводом для судебного разбирательства. Иск в Арбитражный суд Пермского края в отношении регионального Управления автомобильных дорог и транспорта подало Волго-Камское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

В ходе судебного процесса было установлено, что ремонт на указанном дорожном объекте был выполнен в прошлом году. При этом заказчик работ не предоставил в Росрыболовство документы, подтверждающие проведение компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Общий ущерб, причинённый фауне реки Вишеры, составил 48,76 кг живой рыбы.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования и обязал Управление автомобильных дорог Пермского края компенсировать нанесённый вред и выпустить в реку до 30 ноября текущего года не менее 1,5 г молоди щуки, то есть 1270 рыб.

В случае неисполнения судебного решения ведомство должно выплатить 10 тыс. руб. в качестве неустойки.

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