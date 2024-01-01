Зарина Ситдикова В МЧС Прикамья предупредили о грозе со шквалистым ветром По югу региона ожидается высокая пожарная опасность Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По данным Пермского ЦГМС, днём 4 июня на территории Прикамья пройдут грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. По югу региона до 7 июня местами ожидается высокая пожарная опасность (4-й класс).

В МЧС Пермского края призвали жителей во время грозы не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Накануне, 3 июня, по информации ГИС-Центра ПГНИУ, в центральных и южных районах Пермского края температура воздуха вплотную приблизилась к тридцатиградусной отметке. Дневной максимум в Кунгуре, Лысьве, Осе и Оханске составил +29,5˚ …+29,9˚. При этом на севере Прикамья было заметно прохладнее — до +20…+25˚.

В Перми воздух прогрелся до +29,5˚, что выше нормы на 8,1˚.

По словам метеорологов, такой положительной аномалии не было с 28 апреля.

Кроме того, на территории Прикамья прошли грозы, но они имели изолированный характер. Сегодня, 4 июня, по мере поступления более влажного воздуха они, по данным синоптиков, будут более массовыми.

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