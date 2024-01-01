Зарина Ситдикова В Пермском крае снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией Регион входит в топ-15 по количеству заражений в России Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Прикамье в 2023 году зафиксировано снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 1,4 раза. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ежегодном докладе управления Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Пермском крае».

По информации надзорного органа, всего в прошлом году в Прикамье был зарегистрировано 1618 случаев ВИЧ. Речь идёт о больных инфекцией и её носителях. Показатель заболеваемости составил 62,3 против 87,8 на 100 тыс. населения в 2022 году. Это в 1,5 раза выше, чем в целом по России (40,4 на 100 тыс. населения) и 1,4 раза больше, чем в Приволжском федеральном округе (44,7 на 100 тыс. жителей).

В Перми зарегистрирован 591 случай заражения ВИЧ-инфекцией, показатель заболеваемости в региональном центре составляет 52,2 на 100 тыс. населения, что в 1,4 раза ниже уровня прошлого года (73,4).

В целом краевой уровень превышен в 25 территориях Прикамья (в 2022 году — в 18 муниципальных образованиях). Наихудший показатель — в Куединском округе. Там заболеваемость составляет 126,7 на 100 тыс. жителей. Это в два раза больше регионального значения. В топ-5 также входит Октябрьский, Лысьвенский, Сивинский и Нытвенский округа. В этих муниципалитетах превышение краевого уровня составляет от 1,5 до 1,8 раз.

Согласно аналогичному докладу Роспотребнадзора на тему санитарно-эпидемиологического благополучия населения всей страны в 2023 году Пермский край занимает 14-е место по показателю заболеваемости и поражённости ВИЧ-инфекцией. Выше Прикамья расположены Чукотский автономный округ, Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская, Оренбургская, Челябинская, Самарская, Ульяновская, Новосибирская, Тюменская, Свердловская и Курганская области.

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