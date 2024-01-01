Зарина Ситдикова Детский сад в Прикамье выплатит 300 тысяч рублей за падение шкафчика на ребёнка В результате несчастного случая мальчик сломал ногу Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кудымкарский городской суд Пермского края постановил выплатить 300 тыс. руб. семье ребёнка, на которого упал шкафчик для одежды в детском саду. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

Осенью прошлого года в одном из дошкольных образовательных учреждений Кудымкара произошёл несчастный случай, в результате которого пострадал мальчик. В раздевалке на него упал шкафчик. В результате происшествия ребёнок получил закрытый перелом голени.

Сразу после инцидента Кудымкарская городская прокуратура начала проверку. В ходе неё выяснилось, что к несчастному случаю привело отсутствие должного контроля состояния материально-технической базы в детском саду со стороны ответственных лиц — они не проследили за тем, чтобы мебель в раздевалке была соответствующим образом закреплена и зафиксирована.

В результате рассмотрения дела суд встал на сторону пострадавших и постановил взыскать с образовательного учреждения компенсацию морального вреда.

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