В ресурсном центре «Пермь семейная» прошла «Тёплая встреча» в честь Дня защиты детей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Ресурсный центр «Пермь семейная» 1 июня провёл «Тёплую встречу» для детей, отцы которых сегодня участвуют в специальной военной операции. Для ребят организовали мастер-класс по приготовлению штруделя с мороженым. В роли мастера-кондитера выступила руководитель центра, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Ирина Ермакова.

Инициатором мероприятия выступило реготделение «Молодой Гвардии Единой России». Партнёрами мероприятия также стали Комитет семей воинов Отечества Пермского края и региональный Комитет по поддержке ветеранов СВО. Вместе с ребятами азы кулинарного мастерства постигали и.о. руководителя, участник СВО Леонид Новохатский и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Сергей Шуткин.

Пока ребята обучались кулинарному искусству, для их мам специалисты центра провели отдельную программу, в ходе которой они узнали о возможностях центра для занятий с детьми и традициях, которые здесь сложились. В центре «Пермь семейная» регулярно проводятся мастер-классы по приготовлению лимонада и выпечки, организуются занятия рисованию. Здесь также проходят уроки с логопедом, учителями английского языка, проходят музыкальные вечера и многое другое.

Все юные участники мероприятия получили от реготделения партии в подарок игрушки, а для родителей Пермский академический Театр-Театр предоставил билеты на спектакль «Гостиница центральная» (16+).

«Дети участников СВО — постоянные гости таких мероприятий, и со многими из них у нас уже установились дружеские отношения. Например, Полина Старкова — дочь учителя, который сегодня участвует в СВО. Сейчас Полина организует на нашей площадке самые разные хорошие мероприятия: мастер-классы, квартирники, встречи. Конечно, на её мероприятиях семьи участников СВО бывают очень часто. Ведь когда свои рядом — это хорошо!» — говорит Ирина Ермакова.

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