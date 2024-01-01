В Ботаническом саду ПГНИУ открылся Парк пермского периода Поделиться Твитнуть

В Ботаническом саду Пермского государственного научного исследовательского университета открылась новая экспозиция, посвящённая культурно-историческому бренду региона — Пермскому геологическому периоду. Об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

В экспозиции представлены пять полномасштабных скульптур звероящеров, живших более 250 млн лет назад. Создание наиболее полной в мире экспозиции пермских животных поддержал партнёр университета — ПАО «Уралкалий». Первые экскурсии в Ботанический сад с посещением Парка начались с 1 июня.

Новая экспозиция — один из кластеров целого экскурсионного маршрута, посвящённого Пермскому периоду. Другие локации расположены в тропической оранжерее (сейчас она находится на ремонте), их открытие для посещения планируется осенью. Там представлена музейная экспозиция миниатюр пермских животных, окаменелые остатки, экспозиция растений Пермского периода. Также на оранжерейной части маршрута разместят полномасштабные роботизированные фигуры пермских звероящеров.

Пермский геологический период получил мировую известность в 1841 году. Название периоду дал шотландский геолог Родерик Импи Мэрчисон, сделавший палеонтологическое открытие на западном склоне Уральских гор в Пермской губернии.

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