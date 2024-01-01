Власти Перми ищут подрядчика на установку арт-объекта в Новых Лядах Работы оценили в 365 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

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ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на изготовление и установку памятника археологии «Пеганкова Гора 1, Городище». Согласно конкурсной документации на сайте госзакупок, работы оценили в 365 тыс. руб.

Подрядчик должен будет с 1 июля по 30 сентября 2024 года разработать дизайн арт-объекта, изготовить, привезти и установить его в Новых Лядах, на левом берегу Сылвы. Конструкция должна представлять собой фотозону в виде рамки или ворот для фотографирования с видом на памятник археологии «Пеганкова гора 1, Городище», с информационной табличкой и архитектурной подсветкой. Ширина и высота объекта должны быть не менее 25 м, материал — металл или дерево. Кроме того, он должен быть безопасным, антивандальным и прочным.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июня. Победителя определят 13 июня. Заказчиком является администрация Новых Лядов. Источник финансирования — бюджет Перми.

Согласно данным на сайте мэрии, проект установки арт-объекта является инициативным. Авторы идеи предложили создать и установить конструкцию в рамках реализации приоритетного проекта администрации п. Новые Ляды «Зелёные маршруты». Отмечается, что данный арт-объект позволит жителям, гостям и туристам ознакомиться с интересными историческими фактами о территории и развить новое туристическое направление.

По данным открытых источников, Городище Пеганкова гора является памятником археологии, который был обнаружен на левом берегу Сылвы, р. Вороновки. В середине I тыс. н.э. он использовался как укреплённое поселение-убежище. Пласты грунтов, образовавшиеся в процессе деятельности человека, содержат недвижимые остатки и предметы материальной культуры. Здесь были найдены фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений, а также украшения, предметы быта, вооружения и др.

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