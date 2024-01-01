Осуждённых в Перми начнут привлекать к борьбе с незаконными граффити Речь идёт в том числе о рекламе наркотических средств Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Администрация Перми опубликовала проект постановления о внесении изменений в перечень видов обязательных работ и объектов для отбывания осуждёнными наказания в виде обязательных и исправительных работ. Документ был опубликован на сайте мэрии 31 мая.

Согласно проекту постановления, пункт действующего перечня «иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие предварительной и профессиональной подготовки» предлагается заменить. Вместо него осуждённых предлагается привлечь к удалению незаконных граффити. В их число также входят надписи, содержащие пропаганду или рекламу наркотических средств и психотропных веществ, графические изображения на ограждениях, фасадах, стенах зданий, мостах и других местах общего пользования.

Проектом предлагается также привлекать осуждённых к очистке территорий от снега и наледи и удалению сорняков. Пункт о погрузочно-разгрузочных работах будет дополнен уточнением о том, что работы должны быть связаны с поддержанием чистоты и порядка территории города.

Действующим перечнем осуждённых для отбывания наказания могут привлечь пока только к очистке территории от мусора, озеленению, земляным работам, ремонту дорог и других объектов внешнего благоустройства, погрузочно-разгрузочным работам и эксплуатации ЖКХ (уборка придомовых территорий и подъездов, чердачных и подвальных помещений, ремонт систем водоснабжения и канализации и пр.).

Сейчас проект находится в стадии обсуждения. В случае его принятия постановление вступит в силу со дня официального опубликования.

В марте сообщалось, что менее чем за три месяца в Перми было выявлено более 3 тыс. незаконных рисунков на фасадах зданий, строений и сооружений. Среди них — более 1 тыс. изображений с признаками информации, направленной на пропаганду, рекламу и распространение наркотических средств и психотропных веществ.

Напомним, исправительные работы назначаются лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести. Обязательные работы обычно назначаются за преступления небольшой тяжести: кражи, мелкие грабежи, вандализм и пр. За несанкционированное нанесение граффити действующим законодательством также предусмотрена административная и уголовная ответственность, в том числе по ст. 214 УК РФ «Вандализм».

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