Уровень удовлетворённости жителей Прикамья учреждениями культуры составил 89% Самые высокие показатели – в Лысьве Поделиться Твитнуть

В Пермском крае уровень удовлетворённости жителями качеством оказания услуг, которые предоставляют учреждения культуры, в 2023 году составил 89%. Согласно данным отчёта министерства культуры региона о ходе реализации госпрограммы «Пермский край — территория культуры», этот показатель выполнен на 100%.

В Лысьвенском городском округе уровень удовлетворённости оказался самым высоким по региону и составил 100%. В 17 муниципальных образованиях этот показатель превысил 90%, ещё в 24 муниципалитетах — оказался выше 80%. Самый низкий уровень удовлетворённости качеством услуг, предоставляемых театрами, музеями и библиотеками, оказался в Губахинском городском округе — 58,8%.

Число посещений мероприятий организаций культуры прогнозировалось в 2023 году на уровне 29,12 млн ед., фактическое значение составило 34,56 млн ед., что выше запланированного на 18,7%. В этот показатель вошла посещаемость всех учреждений культуры края.

Показатель по доле зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, составил 91,2%, или 102% от прогнозируемого значения. Положительная динамика отмечена в 38 муниципальных образованиях, в пяти наблюдается большое количество учреждений, требующих капитального ремонта. В их число вошли Губахинский муниципальный округ, Соликамский, Горнозаводский, Верещагинский городские округа и Кизел. В целом финансирование отрасли в прошлом году составило 11,2 млрд руб.

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