В заповеднике Пермского края медведь разгромил дом в поисках еды Хищник выбил окно, разбросал вещи и обглодал лампы Поделиться Твитнуть

Группа "Заповедник "Вишерский" ВКонтакте

На территории заповедника «Вишерский» в Пермском крае медведь залез в дом в поисках еды и разгромил его. Как сообщается в соцсетях организации, погром обнаружили директор заповедника Павел Бахарев и группа волонтёров, которые планировали остановиться в доме на ночлег.

«Рабочая поездка на кордон Хальсория директора заповедника "Вишерский" Павла Бахарева и группы волонтёров началась с малоприятного сюрприза. Дом, где группа планировала остановиться на ночлег, посетил медведь. В поисках еды лесной великан прошёл через окна и вынес их, выбил дверь, разворотил кухонную утварь», — рассказали представители заповедника.

Группа "Заповедник "Вишерский" ВКонтакте

Лесной зверь сломал кухонный стол, передвинул в доме мебель, разбросал вещи, в том числе книги и карты. Кроме того, вырвал и обглодал светильники.

Ранее сообщалось, что с 2025 года в заповеднике «Вишерский» за миграцией северных оленей начнут следить с помощью трёх спутниковых ошейников. Это позволит наблюдать передвижения животных по заповеднику и сопредельным территориям. Сейчас сотрудники заповедника и волонтёры ведут учёт «ногами»: во время полевых выездов и зимних рейдов.

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