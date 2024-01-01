Ставка ипотеки для долевого строительства в Пермском крае в апреле снизилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2024 года в Пермском крае ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 1,8% меньше, чем годом ранее (840 против 855). По данным Банка России, за январь — апрель 2024 года количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства накопленным итогом в Пермском крае составило 2 730 ед., что на 6,7% меньше аналогичного показателя 2023 года (2 927 ед.). Об этом сообщает портал «Единый ресурс застройщиков».

Объём ипотечного кредитования для долевого строительства в Прикамье в апреле вырос на 8,3% по отношению к прошлому году (3,79 млрд руб. против 3,5 млрд). Если брать период январь — апрель 2024 года, то объём ипотечного кредитования для долевого строительства накопленным итогом в Пермском крае составил 12,17 млрд руб. (+0,9% к аналогичному показателю 2023 года).

Рост объёма ипотечных кредитов для долевого строительства в апреле 2024 года сопровождался увеличением объёма всех видов кредитов на 31,2% (46,88 млрд руб. против 35,72 млрд руб. годом ранее), а также уменьшением всех видов ипотечных жилищных кредитов на 16,3% (8,04 млрд руб. против 9,60 млрд руб. годом ранее).

Ставка ипотеки для долевого строительства в Пермском крае в апреле составила 5,92% . Это на 0,52 п. п. меньше, чем было в марте 2024 года (6,44%).

В целом по всем видам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных в апреле 2024 года в Пермском крае, средневзвешенная ставка составила 8,58%. По сравнению с апрелем 2023 года ставка снизилась на 0,18 п. п.. При этом ставка ИЖК под залог уже построенного жилья выросла на 0,89 п. п. (с 10,39% до 11,28%).

Пермский край занимает 49‑е место среди 85 регионов Российской Федерации по величине ставки ИЖК (где первое место — у региона с минимальной ставкой). По ставке ИЖК под залог договора долевого участия Пермский край занимает 19‑е место, и 64‑е место по ставке ИЖК под залог готового жилья.

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