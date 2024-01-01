В Пермском крае вдвое выросло число вакансий для соискателей от 14 лет Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за пять месяцев 2024 года было открыто 250 вакансий, в которых работодатель готов приглашать на работу соискателей от 14 лет. Это в два раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Наиболее открытыми для молодежи в январе-мае были компании из отраслей: «Телком, связь», «Перевозки, логистика», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Услуги для бизнеса» и «Розничная торговля».

Чаще всего молодым людям предлагают работу курьером, менеджером по продажам, промоутером, оператором call-центра или упаковщиком. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для соискателей от 14 лет составляет 50 тыс. руб.

Напомним, согласно ТК РФ, трудовой договор разрешается заключать с подростками, достигшими возраста 16 лет (ст. 63 ТК РФ). Для выполнения легкого труда, не причиняющего вред здоровью, можно принять 15-летнего работника, если он получил общее образование либо продолжает обучение по основной программе общего образования по вечерней или заочной форме. С учащимся, достигшим 14 лет при согласии одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства можно заключить трудовой договор для выполнения работы в свободное от учёбы время.

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