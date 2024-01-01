Прокуратура обязала власти Прикамья установить на ЛЭП защиту для птиц Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура обязала власти четырёх территорий Прикамья (Суксунского, Пермского Куединского округов и города Перми) установить на находящихся в их собственности воздушных линиях электропередачи мощностью 6-10 кВт птицезащитные устройства. По закону ЛЭП должны быть оснащены специальными приспособлениями, которые препятствуют птицам устраивать гнезда в местах, где они могут прикоснуться к токонесущим проводам и погибнуть.

«Указанные территории являются средой обитания, а также путями миграции в том числе птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Пермского края, и отсутствие данных защитных средств может способствовать гибели представителей данного вида животного мира», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Главам округов внесены представления. Акты реагирования находятся на рассмотрении и контроле природоохранной прокуратуры.

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