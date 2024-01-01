Ребёнку, которому рухнувший в детсаду шкаф сломал ногу, выплатили компенсацию ЧП случилось в Кудымкаре Пермского края Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Кудымкаре Пермского края прокуратура добилась через суд выплаты от детского сада компенсации в пользу ребёнка, получившего тяжёлую травму в образовательном учреждении.

ЧП случилось в октябре 2023 года. В раздевалке детского сада на мальчика рухнул шкаф для одежды, в результате ребёнок получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытого перелома голени.

В ходе проверки выяснилось, что мебель не была закреплена и зафиксирована надлежащим образом. Это и привело к несчастному случаю.

Должностных лиц, виновных в отсутствии надлежащего контроля за безопасностью нахождения детей в детском саду, привлекли к ответственности.

Но прокуратура этим не ограничилась и взыскала через суд с образовательного учреждения компенсацию морального вреда в связи с получением травмы. Как сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа, размер выплаты составил 300 тыс. руб.

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