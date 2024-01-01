В президиум правительства России вошли два бывших губернатора Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В состав президиума нового состава правительства России вошли два бывших губернатора Пермского края — Юрий Трутнев и Максим Решетников. Соответствующее постановление 31 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В президиум включили всех вице-премьеров и десять министров.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сохранил в новом правительстве пост зампреда правительства, а Максим Решетников — должность министра экономического развития.

Юрий Трутнев был губернатором Пермской области, а затем Пермского края с 2000 по 2004 год. В 2013 году он был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации — полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Переназначался на должность при формировании нового правительства в мае 2018-го и в январе 2020 года.

Максим Решетников был губернатором Пермского края с 2017 по 2020 год. 21 января 2020 года указом президента России был назначен на должность министра экономического развития РФ.

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