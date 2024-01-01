В Перми снесут старый мост через Данилиху И построят новый Поделиться Твитнуть

фото: Горзеленстрой

С 3 июня в Перми начнётся снос старого пешеходного моста через реку Данилиху (от жилого дома № 67 по ул. Крисанова до ул. Подгорной). Об этом в своём telegram-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

На месте старого путепровода установят новый, на винтовых сваях, поменяют асфальт со стороны ул. Коммунаров. Работы по замене моста планируется закончить к 30 июня.

Глава города напомнил, что всего в долине Данилихи планируется облагородить три участка — сквер Каменских, парк у Центрального рынка и Серебрянский парк. В сквере Каменских уже монтируют металлокаркас конструкций экотропы (на фото), а также прокладывают системы освещения и видеонаблюдения. В Серебрянском парке планируется построить пешеходную и велосипедную дорожки, оборудовать велопарковки, смонтировать переходы, системы видеонаблюдения, освещения и навигации, детскую и спортплощадку, визит-центр.

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