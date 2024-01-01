Школьница из Перми пожаловалась Мизулиной на старый атлас на ОГЭ по географии 

Поделиться
атласы по географии

фото: prosmos.ru

Ученица из Перми пожаловалась директору Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной на проведение ОГЭ по географии в городской школе №61. Об этом стало известно после того, как Мизулина опубликовала в своём telegram-канале выдержки поступающих ей жалоб на атласы, которыми снабдили учеников на основном государственном экзамене.

Оказалось, что во многих в школах учеников попросили принести атласы для экзаменов, но на самом ОГЭ выдали не те, что ребята сдавали. В итоге часть выпускников получили старые или исписанные атласы, сообщила Екатерина Мизулина.

«Наш класс специально покупал новые атласы с изменениями, — в частности, сообщила пермячка. — Придя на экзамен, я получила атласы без изменений, то есть старые». Девочка утверждает, что из-за этого она испытывала трудности с выполнением части заданий.

«Год выпуска отличается, как и содержание, из-за чего на несколько заданий я ответила наугад, а также потратила большое количество времени и сил на поиск нужной карты», — заявила ученица.

ОГЭ по географии ученики сдавали 30 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться