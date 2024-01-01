Школьница из Перми пожаловалась Мизулиной на старый атлас на ОГЭ по географии Поделиться Твитнуть

Ученица из Перми пожаловалась директору Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной на проведение ОГЭ по географии в городской школе №61. Об этом стало известно после того, как Мизулина опубликовала в своём telegram-канале выдержки поступающих ей жалоб на атласы, которыми снабдили учеников на основном государственном экзамене.

Оказалось, что во многих в школах учеников попросили принести атласы для экзаменов, но на самом ОГЭ выдали не те, что ребята сдавали. В итоге часть выпускников получили старые или исписанные атласы, сообщила Екатерина Мизулина.

«Наш класс специально покупал новые атласы с изменениями, — в частности, сообщила пермячка. — Придя на экзамен, я получила атласы без изменений, то есть старые». Девочка утверждает, что из-за этого она испытывала трудности с выполнением части заданий.

«Год выпуска отличается, как и содержание, из-за чего на несколько заданий я ответила наугад, а также потратила большое количество времени и сил на поиск нужной карты», — заявила ученица.

ОГЭ по географии ученики сдавали 30 мая.

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