Ко Дню города в Перми откроют обновлённый участок набережной Камы Работы по реконструкции почти полностью завершены Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

В Перми на нижней части набережной Камы — набережной Камы от сквера имени Решетникова до Речного вокзала — полностью завершено обустройство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения. Также капитально отремонтирована променадная часть, установлены малые архитектурные формы, проведено озеленение, устроена комната матери и ребёнка, размещены два модульных туалета. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской городской думы.

Там высажен высажены сортовые цветы, обустроено специальное более мягкое резиновое покрытие, подходящее для детских площадок. На объекте установлено также много аттракционов и планируется разместить медперсонал в административном здании.

По информации подрядчика, открыть сквер для прогулок планируется ко Дню города.

В 2024-2025 годах будет благоустроен ещё один участок набережной: от ТЦ «Речник» до территории «Мотовилихинских заводов». Таким образом, после реконструкции пермская набережная станет одной из самых протяжённых в России.

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