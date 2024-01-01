Проект компании PRO Expo стал победителем премии «Серебряный Меркурий» Выставка «Понаехали! Арт-Пермь XXV» состоялась в апреле прошлого года Поделиться Твитнуть

Предоставлено Pro Expo

Проект «Понаехали! Арт-Пермь XXV» компании PRO Expo получил серебро в номинации «Лучшая PR-поддержка мероприятия». Победителей объявили 30 мая.

Всего в премии участвовало 1477 проектов, а в лонг-лист вошли 694. Победителей выбирали в 134 номинациях.

Выставка «Понаехали! Арт-Пермь XXV» прошла в Перми в апреле 2023 года. Организаторы ставили задачу «перезагрузить» художественную выставку с 25-летней историей, сделать её событием городского масштаба, привлечь молодёжь и новую аудиторию.

Pro Expo

За пять дней выставку посетили 15 тыс. человек. О ней рассказывали СМИ, федеральные телеграм-каналы и блогеры.

В апреле этого года команда Pro Expo с проектом «Понаехали! Арт-Пермь XXV» также стала победителем в другой премии «Серебряный Лучник» в номинации «Маркетинговые коммуникации».

Silver Mercury — одна из самых престижных российских премий в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций. PRO Expo была единственной компанией, представлявшей Пермский край.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.