«Клюква» запускает кешбэк для действующих дебетовых карт Поделиться Твитнуть

Розничный бренд банка «Урал ФД» запускает услугу кешбэка на популярные категории товаров и услуг.

Кешбэк автоматически начнёт начисляться с 1 июня всем держателям дебетовых карт «Клюквы».

При совершении покупок на карту будет возвращаться до 3% рублями с каждой платёжной операции.

Повышенный кешбэк распространяется на операции, совершённые на АЗС, маркетплейсах, в аптеках, при оплате сервисов Яндекс и услуг такси.

Подробности на сайте, в офисах банка и по тел. 8-800-100-10-40.

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