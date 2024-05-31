Глава МВД наградил подростка из Перми, задержавшего грабителя Поделиться Твитнуть

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев вручил награду 17-летнему Захару Грязнову из Перми, который задержал грабителя. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу полицейского главка.

Происшествие случилось в июне 2023 года. В пустой магазин зашёл мужчина и, угрожая продавщице ножом, потребовал деньги. Женщина пыталась сопротивляться, но преступник с силой оттолкнул её, зашёл за прилавок и забрал из кассы всю наличность.

Продавщица выбежала на улицу, позвонила в полицию и стала звать на помощь. В это время грабитель пытался покинуть торговую точку через запасной выход. Услышав крики о помощи, Захар обогнул здание, увидел выскочившего из магазина мужчину, поставил ему подсечку, повалил его на землю и обезвредил. Позднее он передал грабителя прибывшим полицейским. Нападавшим оказался 30-летний ранее судимый мужчина. Его приговорили к четырём годам и четырём месяцам лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.