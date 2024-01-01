Участники забега «На одном дыхании» подарили детям 1 млн 250 тысяч рублей В мероприятии приняли участие 900 человек Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено благотворительным фондом «Берегиня»

На пермской набережной 29 мая состоялся 8-й благотворительный забег «На одном дыхании». Организаторы — БФ «Берегиня» и БО «Солнечный круг» сообщают, что в этом году мероприятие собрало рекордное количество участников и рекордную сумму средств.

Открыли забег «весёлые старты» — FUN RUN в забавных костюмах. Сначала на дистанцию 250 м вышли дети, а после и взрослые. FUN RUN — традиция забега «На одном дыхании», эта дистанция даёт возможность участвовать в мероприятии абсолютно всем, вне зависимости от уровня физической подготовки. В этом году самой младшей его участницей стала девочка 2022-го г.р., а самой старшей — 93-летняя пермячка.

Самой массовой дистанцией забега, тем не менее, остаётся 1650 м. В этом году её выбрали 390 участников забега. Как отмечают организаторы, растёт популярность и ещё большей дистанции — 5000 м. 29 мая на закате на старт вышли 230 бегунов, выбравших именно её.

Фото предоставлено благотворительным фондом «Берегиня»

Отдельного внимания заслуживает корпоративная эстафета, в рамках которой команды от пермских предприятий борются за переходящий кубок. В этом году он уехал в офис компании ООО «ДКИ». Всего корпоративная эстафета собрала 12 команд.

В итоге в благотворительном забеге «На одном дыхании» в этом году приняли участие 900 человек. Все вместе они помогли собрать на помощь детям 1 млн 250 тыс. руб. Эта сумма будет поделена поровну между подопечными организаторов забега. Благотворительный фонд «Берегиня» направит средства на поддержку реабилитационной программы «Лига чемпионов» для детей, перенесших тяжёлое и длительное лечение от онкологических заболеваний. «Солнечный круг» усилит финансирование программы «Большой друг», в рамках которой дети-сироты обретают наставников и уверенно выпускаются из детских домов, не боясь трудностей «большого мира».

Участники забега высоко оценили его организацию как с точки зрения спортивного мероприятия, так в других аспектах.

«Организация безупречная. Всё в тайминге. Музыка и выступления создавали праздничное настроение. А волонтёры с вдохновляющими табличками вдоль дистанции — это просто отличная идея поддержки бегунов! В забеге на 1650 м участвовала я и четверо моих сыновей, перед этим я рассказала детям о благотворительной деятельности фонда «Берегиня». У них было недопонимание, как участие в забеге может помочь другим детям. Я объяснила, что такие мероприятия направлены не только на сбор средств для подопечных, но и на привлечение внимания и популяризацию благотворительной деятельности. Если говорить об общем впечатлении, то и я, и мои сыновья испытали просто невероятные эмоции от участия в мероприятии. Ощущение радости, праздника, единства и сопричастности к благому делу! С нетерпением ждём следующего забега!» — рассказала адвокат и многодетная мама Марина Боярских.

Фото предоставлено благотворительным фондом «Берегиня»

По словам руководителя центра «Мой бизнес» Пермского края Яны Никитиной, её организация тоже принимала участие в корпоративной эстафете.

«Это было ярко, позитивно, абсолютно некогда было скучать. Как только мы пришли на место проведения, почувствовали драйв мероприятия и вкус соперничества. Это очень зарядило перед стартом! Для нас благотворительность — это не просто дань моде, а реальный способ помочь и сделать добро. Кроме того, — это отличный способ мотивировать и сплачивать коллектив. Совместное участие в волонтёрских инициативах укрепляет командный дух, а это, в свою очередь, положительно сказывается на производительности нашего центра», — поделилась она своими впечатлениями.

Как рассказала мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, амбассадор Пермского марафона Татьяна Пушкарёва, забег был организован без лишнего пафоса и помпезности, но очень душевно, по-доброму.





«Чувствуется, что организаторы «горят» этим мероприятием и наслаждаются процессом, а это самое главное. Трасса забега была отлично размечена, на брифинге четко всё объявили и предупредили об участках, которые могут быть опасными для бегунов. На всём протяжении трассы были расставлены волонтёры и сотрудники охраны, за безопасность можно было не переживать. Участвую в этом спортивном мероприятии каждый год с самого первого забега. «На одном дыхании» — это возможность помочь детям, получая от этого максимальное удовольствие. Удовольствие от бега, от общения и от атмосферы, которая царит вокруг», — пояснила она.





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