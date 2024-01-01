В Перми за хищение средств нацпроекта осуждён директор строительной фирмы Бизнесмен приговорён к условному сроку Поделиться Твитнуть

В Перми за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации нацпроекта «Экология» осуждён бывший директор строительной фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

За хищение средств Индустриальный суд Перми приговорил бизнесмена к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, в Пермском краевом суде 24 мая приговор оставлен без изменений.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», речь идёт о генеральном директоре ООО «Строительная фирма «Славянский двор» Евгении Прозорове, который занимал в ООО руководящую должность с июля 2018-го по февраль 2022 года. Под его началом компания по заказу управления капитального строительства Пермского муниципального округа выполняла ремонт гидротехнических сооружений на реке Юг в Юго-Камском. Цена контракта — 48,7 млн руб.

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