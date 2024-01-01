Под Краснодаром закладчик из Перми застрелил полицейского Правоохранители пытались проверить у него документы в лесополосе Поделиться Твитнуть

Скриншот: видео СУ СКР по Краснодарскому краю

В посёлке Водники под Краснодаром закладчик выстрелил в полицейского, пытаясь уйти от проверки. Мужчина находился в лесу и на просьбу сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Краснодару предъявить документы достал пистолет. После этого он выстрелил одному из патрульных в живот. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что после выстрела напарник пострадавшего скрутил злоумышленника и вызвал скорую, однако спасти патрульного врачи не смогли. У погибшего остались двое детей.

Позже выяснилось, что стрелявший приехал в Краснодар из Пермского края. Сейчас следком по региону возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование дела поставила на контроль местная прокуратура.

По данным Properm.ru, на месте происшествия правоохранители нашли наркотики и поддельные документы журналиста. Задержанным оказался 37-летний пермяк Павел Одегов. Он был в федеральном розыске.

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