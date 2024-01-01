В Перми в рамках комплексного развития территории появится цифровой микрорайон Подписано соответствующее соглашение Поделиться Твитнуть

В рамках Форума цифровизации недвижимости «FOR:УМ зданий» 30 мая глава Прикамья Дмитрий Махонин, гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселёв и учредитель IT-компании «Юникорн» Алексей Южаков подписали трёхстороннее соглашение о взаимодействии. Договор предполагает реализацию проекта комплексной цифровизации района ДКЖ в Перми, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Этот проект может стать крупнейшим в стране кварталом единой цифровой среды с объектами социальной, жилой и коммерческой недвижимости. Для его реализации застройщик и компания-разработчик сформировали стандарт смарт-инфраструктуры, уровень сервисов которой будет максимально приближен к потребностям жителей.

По словам губернатора, сейчас Пермский край находится на ведущих позициях по внедрению цифровых решений в жилищном строительстве, эксплуатации многоквартирных зданий и коттеджных посёлков.

«Сегодняшнее наше правило — развивать жилищное строительство комплексно. Один из таких примеров — строительство квартала ДКЖ, в котором на основании торгов компания «КОРТРОС» получила возможность возведения жилья на 10 лет вперед. Новые дома будут не только современными, но и «умными», — отметил Махонин.

Ранее, в мае, заключён договор о комплексном развитии территории микрорайона ДКЖ в Перми. Здесь, в границах улиц Учительской, Боровой, Каменского, а также улиц Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской, Энгельса и Боровой, будет проведена реновация территории площадью 25 га.

Гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселёв пояснил, что, кроме строительства жилья, будут вложены инвестиции и в строительство дорог и социальной инфраструктуры.

«В связи с теми объёмами инфраструктуры, которые планируется возвести, скоординировать все процессы — от проектирования до ввода в эксплуатацию зданий — может только «цифра». Фактически новое пространство будет соответствовать современным требованиям комфорта, решая вопросы социальной, транспортной, коммерческой инфраструктуры и, конечно же, предоставляя сервисы нового уровня в отношении базовых потребностей владельцев недвижимости», — отметил Киселёв.

Все объекты нового квартала в Перми станут частью единой цифровой среды. Таким образом, микрорайон наполнится не просто новой инфраструктурой, но и будет оснащён современными цифровыми сервисами для комфортного проживания.

По данным создателей проекта, все бытовые вопросы жители многоквартирных домов смогут решать оперативно и в удобное время с помощью функционального и понятного мобильного приложения.

Социальная инфраструктура также станет частью единой цифровой среды микрорайона и будет подключена к платформе. «Юникорн» разработает для ГК «КОРТРОС» стандарты для «умной школы» и «умного детского сада».

«В этом проекте «КОРТРОС» и наша программа Ujin воплотят в жизнь все самые смелые идеи того, как смарт-инфраструктура должна улучшить жизнь жителей. И если раньше при въезде в новую квартиру запускали кошку, то теперь там уже будет искусственный интеллект, вас будет встречать голосовой помощник, он поможет вам управлять придомовой инфраструктурой, вашей квартирой и сервисами. Рады сегодня подписать соглашение, хотим создать полноценный цифровой микрорайон», — рассказал учредитель «Юникорна» Алексей Южаков.

На территории реновации находится три многоквартирных дома общей площадью около 4 тыс. кв. м, признанных аварийными: ул. Татьяны Барамзиной, 70, 72 и ул. Папанинцев, 19. Их расселят, а затем снесут. Также планируется изъять и снести 10 объектов капстроительства нежилого назначения и три объекта ИЖС.

Взамен предполагается построить около 200 тыс. кв. м жилья. Помимо строительства нового жилья, по договору КРТ планируется, что девелопер создаст на территории ряд объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

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