Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Лучшие школы искусств Прикамья и их педагоги получили награды В Перми прошёл очный этап конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Конкурс учреждений дополнительного образования в сфере искусства и их педагогов – всероссийский. 29 мая были подведены итоги регионального этапа.

Министерство культуры Пермского края

На конкурс «Лучшая детская школа искусств» в Пермском крае поступило семь заявок, на конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» было 17 номинантов.

В номинации «Сельская детская школа искусств» победителем стала детская школа искусств Пермского муниципального округа, в номинации «Городская детская школа искусств» – детская музыкальная школа Лысьвы, лучшим преподавателем детской школы искусств была признана Елена Полыгалова из пермской детской школы искусств № 15 «АРТика».

Победители получат денежные призы и право участвовать в общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств».

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

– Дополнительному образованию в сфере искусства уделяем особое внимание. Школы Пермского края участвуют в национальном проекте «Культура»: в 2023 году в Лысьвенской музыкальной школе отремонтировали концертный зал, в 2024 году ремонтируем ДШИ в Губахе. Желаю коллегам удачи в следующих этапах конкурса!

Пермские педагоги дополнительного образования не впервые участвуют во всероссийских конкурсах, многие из них уже замечены на федеральном уровне. В 2023 году шесть пермских преподавателей детских школ искусств и колледжей были удостоены президентской премии за особые достижения в педагогической деятельности.

Министерство культуры Пермского края

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.