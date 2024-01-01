В Пермском крае похоронят сразу двух участников СВО из Кудымкара Обстоятельства гибели Евгения Чакилева и Антона Харина не известны Поделиться Твитнуть

Антон Харин и Евгений Чакилев

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В администрации Кудымкарского муниципального округа сообщили о гибели в ходе спецоперации Евгения Чакилева и Антона Харина. Они оба погибли в зоне СВО.

Евгений Чакилев родился в д. Старая Кузьва Белоевского сельского совета 26 декабря 1980 года. Рос в многодетной семье. После окончания 9 классов Кузьвинской школы выучился на водителя. С 2001 по 2002 год служил в рядах Вооружённых сил РФ.

Антон Харин родился в Кудымкаре 31 июля 1987 года. Учился в СОШ № 5 Кудымкара. После её окончания поступил в Профессиональное училище № 4. Затем отслужил срочную службу в рядах российской армии. В последнее время был самозанятым.

Прощание с обоими погибшими проходит 30 мая. Прощание с Евгением Чакилев состоится в Белоевском сельском культурно-досуговом центре, а с Антоном Хариным — в Кудымкаре.

Администрация Кудымкарского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Обстоятельства их гибели не уточняются.

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