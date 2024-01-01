Цены на автомобильное топливо в Прикамье снова выросли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, литр бензина на пермских заправках за неделю с 21 по 27 мая подорожал с 55,48 до 55,56 руб. Прикамье остаётся лидером по ценам на бензин среди регионов Приволжья. В среднем по ПФО цена литра бензина составила 53,63 руб., а по России в целом — 55,23 руб.

Если говорить о различных марках, то литр АИ-92 в Пермском крае за неделю стал дороже на 10 коп. и стоит 51,24 руб., АИ-95 — 55,75 руб. (+8 коп.). Стоимость АИ-98 осталась на уровне 70,24 руб. за литр. Солярка за неделю подорожала на 8 коп. — до 65,70 руб. за литр. Данные приводит «Рифей».

С 21 по 27 мая подъём цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 45 субъектах Российской Федерации, более всего — в Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской и Омской областях (+0,4%).

Снижение цен на автомобильный бензин было отмечено в Камчатском крае (-0,9%) и Республике Дагестан (-0,1%).

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