Скончалась актриса Анастасия Заворотнюк Несколько лет она боролось с онкологическим заболеванием Поделиться Твитнуть

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Скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Информация появилась на её странице в соцсети ВКонтакте.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорится в сообщении.

Народной артистки России, широкую известность которой принёс сериал «Моя прекрасная няня», не стало в возрасте 53 лет.

С лета 2019 года актриса прекратила работу во всех проектах, в октябре появилась информация, что Заворотнюк проходит курс лечения. Весной 2020 года стало известно, что у Анастасии обнаружена опухоль головного мозга.

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